盧廣仲月初舉辦完2020「春季巡迴」並在現場首唱新歌〈明年〉，磅礡鼓舞人心的旋律，被封為「歲末正能量神曲」。就在歌迷敲碗新歌何時會發行，他正式宣布〈明年〉確定在冬至當天12月21日發行，他表示：「疫情的關係讓今年每個人都士氣低迷，不過就先這樣吧，明年快到了，希望這首歌能讓大家2021年所向披靡，喝碗湯圓聽首新歌，就去睡覺吧！」除了新單曲陪伴小隊員度過寒冷冬季，日前他也回到母校淡江大學參加耶誕晚會，重回15年前參加比賽的舞台，興奮又緊張，想起當年台下一群人勾手尖叫，他笑說：「好像灌籃高手」。

疫情全球肆虐的2020年，盧廣仲的工作計畫也受到影響，他有感而發創作單曲〈明年〉，表示雖然今年太多變化與遺憾，「但各種的辛苦，都是為了前進到更好的明年，希望透過新歌，一起正能量共振，懷著這樣的幹勁，共同迎接2021年的到來。」新歌在冬至當天上架，由於冬至也代表一年的尾聲，盧廣仲希望小隊員在吃湯圓長大一歲的同時，也能聽新歌幫自己好好充電，迎接新年的到來。

盧廣仲14日回到母校淡江大學演唱，剛好辦在他以前念書時期參加金韶獎的場地，他當年演唱自創曲還有翻唱陶喆的〈心亂飛〉贏得三冠王，亦成為歌唱創作的起點，15年後再回到當年的場地，對他來說特別有意義。他提到：「重回母校跟當年比賽一樣冒著手汗唱自己寫的歌，雖然眼前人事已非，但望向我的某個你，彷彿看到以前的我。」當年被喻為是「公車輾過的音樂鬼才」，經過時間淬鍊已經成為「三金紀錄保持人」，然而對他來說，回到校園依舊保有一顆單純赤子之心，回想以前常走的路、愛吃的早餐店，一些簡單快樂的日常，都深深烙印在腦海中，他也在演出最後，祝福學生期末All Pass！

盧廣仲接下來還會在12/23台南校園開唱，春季巡迴的精采演出安排在12/25於日本線上影音平台放映，他年底也會到新竹陪大家倒數跨年。滿滿行程展現人氣王魅力，對於今年即將告別，盧廣仲也特別興奮，他笑說：「最糟的將要結束，相信明年都可以健康快樂！」他也預告新專輯正在努力製作中，最快上半年就能跟大家碰面。

盧廣仲近來活動滿檔。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲近來活動滿檔。（添翼創越工作室提供）

(中時 )