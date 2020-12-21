妹妹摔車了! 路過騎士馬上回頭幫忙處理(影片源自亞當 adams_bike)

跑山是許多人熱愛的興趣之一，不論是騎車、還是開車，享受在山路上奔馳的快感，近年來也出現不少身材姣好的辣妹，也加入跑山活動，讓這件事不再是男性的專屬興趣，最近網路瘋傳一段影片，一名短褲辣妹摔車，許多車友上前幫忙，不少網友笑虧「性別正確才有這段影片」。

引起網友熱議的這段影片，是一群熱愛跑山的車友，路途中遇到一名熱褲辣妹有難，幫忙救援的經過，當他們騎車下山時，發現對向車道有一名女子，因此通知後面車友掉頭查看，原來短褲辣妹似乎摔車，機車倒在草叢裡，且臀部大面積擦傷。

辣妹見熱心車友幫忙，便拜託他們一起搬機車，一夥人將機車從草叢中班出來後，發現受損狀況嚴重，同時打電話求援，這時其他人發現辣妹臀部有血跡，便拿出濕紙巾等，幫忙擦拭並擦藥，暖舉也讓影片瞬間爆紅。

影片曝光後吸引超過130萬人觀看，紛紛留言笑虧，熱褲辣妹摔車，這可是大新聞，「女生跌倒一狗票人，男生跌倒猴子不要擋路啦」、「，以後車上要隨身攜帶醫藥箱跟、溼紙巾跟衛生紙」、「男生摔車，可能躺在那邊長蛆也沒人要來救吧」、「這部影片的主要條件有三點，女的、夠正、露大腿」。

(中時新聞網)