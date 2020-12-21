中市一許姓男子，日前到銀行欲匯款英鎊12860元到國外，銀行經理及行員覺得男子應該遇到詐騙，詢問許男匯款用途，並馬上通報員警，許男在警方循循善誘下，才透露是外國友人急需醫藥費用，員警研判應是詐騙集團所為，與行員苦口婆心勸戒下，才讓許男相信他遇到詐騙，成功阻詐。

台中市警局霧峰分局大里分駐所巡佐蔡景勳、員警黃麟淵，日前接獲中國信託銀行大里分行報案指出，有一男子欲匯出約新台幣48萬元的12860元英磅至國外，懷疑男子遇到詐騙集團，請求警方協助阻詐。

員警到場了解，原來許男透過網路交友，認識自稱James的外籍男子，該男子取得許男的信任後，假稱急需醫藥費救急，希望許男能幫忙匯款12860元英磅，許男不疑有他，到銀行臨櫃匯款，幸在行員與員警苦口婆心的解釋下，許男才恍然大悟驚覺受騙，保住辛苦積蓄，對銀行及警方辛苦勸阻成功阻詐深表謝意。

警方提醒民眾網路交友陷阱多，涉及金錢務必再三確認，並可撥打反詐騙專線165查證。另呼籲民眾詐騙手法變化多端，凡接獲帳戶監管、網路購物誤植致重複扣款、要求民眾購買遊戲點數等電話，應提高警覺，另可遵循反詐騙三要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，以守護自身財產安全。

(中時 )