鮑正芳與方志友至弘道基金會與獨居老人過冬至吃湯圓。（TVBS提供）

鮑正芳與方志友送上橘子祝福爺爺奶奶們大吉大利。（TVBS提供）

碧蓮奶奶帶方志友看她畫的耶誕節卡片。（TVBS提供）

鮑正芳親自餵謝爺爺吃湯圓，方志友則加碼為爺爺捶捶背。（TVBS提供）

今天（21日）是冬至，TVBS《粉紅色時光》演員鮑正芳、方志友前往弘道基金會為獨居老人送暖做公益，與長輩們一起篩麵粉、搓「粉紅」湯圓圍爐，溫暖長輩們的心。方志友曾至弘道基金會拍攝微電影《記得回家》，和弘道基金會的碧蓮奶奶結緣，今冬至再次回到這裡，方志友也牽起長輩們的手表示：「每到冬至都覺得今年即將結束，要迎接新年的氛圍，珍惜當下也期許明年會更好。」

鮑正芳與方志友至弘道基金會與獨居老人過冬至，其中有一位謝爺爺眼睛全盲，平時生活飲食皆需透過社工幫助，鮮少外出。基金會這次特別邀請謝爺爺一同參與，與《粉紅色時光》演員一同圍爐吃湯圓。鮑正芳表示：「很開心自己能夠參與其中，特別感動長輩們雖然行動不便，還是很熱情地和我們搓粉紅湯圓。」方志友也秀出台語跟長輩們打招呼，並調皮搓出各種不同形狀的粉紅湯圓。

《記得回家》概念是取自於近年來在台灣引起討論的「時間銀行」。鼓勵人們多做志願服務，將照顧他人的時數存起來，亦即「用現在照顧別人的時間，換以後被別人照顧的時間」。《記得回家》合作過的碧蓮奶奶也受邀一起來吃湯圓，碧蓮奶奶一見方志友進門，獻上熱情擁抱對方志友道：「妳的報紙我都有留著，是我認識的美女！」方志友想起之前合作點滴感動表示：「因為奶奶是聽不到的，所以和奶奶溝通都要用寫字或比手語的方式。」並炫耀：「我們都會傳紙條，而且奶奶還有創作一首歌給我，稱讚我漂亮。」

冬至天氣寒冷，長輩們吃到暖心湯圓開心地道謝，也熱情邀約鮑正芳與方志友及工作人員一起吃。鮑正芳看謝爺爺自己吃得不太方便，還親自餵謝爺爺吃湯圓，方志友則加碼為爺爺捶捶背。現場長輩們稱讚好吃紛紛加碼：「再來一碗！」不少爺爺奶奶是《粉紅色時光》忠實觀眾，有奶奶就主動表示：「我週末有看這部，志友現在是廚師，祝收視率長紅！」

方志友透露：「之前沒有機會和小孩一起搓過湯圓，老公都會直接買現成來煮，不過明年好像可以自己來體驗現搓現煮。」鮑正芳則表示：「有聽過習俗湯圓不能吃單數，要成雙成對求個圓滿吉利，今天也有特別留意要大家都吃雙數才行。」最後兩人送上橘子祝福爺爺奶奶們「大吉大利」！《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出。

(中時 )