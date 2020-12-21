耶誕假期將在本周來臨，然而，英國疫情急速升溫，甚至對倫敦等地區發布類封城，歐盟各國也針對英國客機祭出禁止入境措施，導致市場期望在耶誕假期帶來的經濟活動可能出現疑慮，恐慌情緒也隨著周一(21日)到來升溫，不僅歐股開盤皆墨，道瓊期指盤前更一度重挫700點，國際油價也大跌近6%，上周瘋狂飆漲的比特幣也出現大幅度回檔的情況。

截至台灣時間21日晚間7點，道瓊期指下跌超過670點或2.23%、暫報29441.5點。布蘭特原油期貨每桶下跌2.美元或5.45%、暫報49.41美元，失守50美元關卡；西德州中級原油期貨每桶下跌2.80美元或5.69%、暫報46.44美元。

避險資產方面，黃金價格每盎司下跌12.55美元或0.65%、暫報1876.65美元。加密貨幣最大規模的比特幣，上周衝破3年來新高紀錄、達到2萬美元關卡，甚至一度衝破2萬4千美元，但隨著各國疫情升溫，加上價格高漲面臨震盪，目前報價下跌832美元或3.66%、暫報22718美元。

隨著疫情急速升溫，旅遊股板塊重挫，類股報價大跌超過4%。目前美國國會兩黨就9000億美元的經濟刺激法案達成共識，就部分細節內容等代表決結果，但隨著英國疫情嚴峻，該國政府也實施類封城措施，導致疫情可能衝擊接下來的耶誕假期，今晚美股開盤走勢恐不妙。

(中時新聞網)