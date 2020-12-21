北投麗禧溫泉酒店歐陸餐廳推出聖誕套餐售價2680元＋10％。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店歐陸餐廳擁有大面落地窗，可一覽山林美景。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投為台北人冬季最愛的城郊，既遠離塵囂，又可獨享遠眺山林美景，想與三五好友、伴侶一起用餐、感受跨年佳節氛圍，體驗愜意度假感受。北投麗禧溫泉酒店歐陸餐廳推出「聖誕跨年套餐」，主菜提供澳洲AA7＋和牛上蓋與岩燒龍蝦2種選擇，售價2680元起，僅限於12月24日、12月31日這兩天供應。

主廚嚴選鴨肝、鑽石貝以及鮑魚等高級食材，並以台灣酒作為烹調主軸，以法式料理精髓烹調出具台灣特色的美味餐點；除了聖誕跨年套餐外，自12月25日起也推出冬季菜單，全新主菜紐西蘭羊排、海魚明蝦套餐皆1880元起。

聖誕跨年套餐開胃菜「油封鴨肝」，嚴選加拿大鴨肝，搭配綿密的布里歐奇麵包，香濃馥郁的口感配上紅蔥、洛神花醬汁，滋味層次分明；海鮮澄清湯經長時間熬煮，口感清甜滑順，與鹹甜口感的烏魚子玉米布蕾完美搭配，一口吃下鮮美的鑽石貝，鮮、甜、鹹一次滿足。

其中「熱前菜」精髓採自中式上湯，融合法式澄清湯的概念，並將雞清湯反覆淨化與長時間熬煮後，淬取最精華的「淬雞精」，淋上肉質彈牙的鮑魚，佐以清脆的黑喇叭菇與主廚特製的蒔蘿黑蒜頭麵皮，完美詮釋彈牙、脆口、柔軟的層次。

主菜可於「澳洲AA7＋和牛上蓋」與「岩燒龍蝦」2擇1，和牛上蓋又被譽為老饕肉，為牛肉的精華部位，油脂細緻且肉質鮮嫩；岩燒龍蝦則精選彈牙鮮美的波士頓龍蝦，典雅鑄鐵鍋底鋪滿加熱的火山石與鵝卵石，放上新鮮香草，微微香草氣息撲鼻而來。餐點的結尾則以應景節慶特製甜點「聖誕老人」，以白巧克力製成的聖誕老人，如聖誕禮物般層層包覆著鹽之花榛果醬、牛肝菌巧克力慕斯以及栗子蒙布朗，每口皆是甜蜜驚喜。

(中時 )