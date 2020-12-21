蔡政府開放萊豬所修訂的9項行政命令，確定將在24日進入表決大戰，國民黨團宣布，從23日下午5點半起，將在立法院濟南路側門舉辦守護食安之夜，24日當天院外也將透過大螢幕觀看表決實況，逐一點名投下贊成票的「萊豬立委」。針對當天即將上演的表決大戰，資深媒體人陳揮文今(21日)則是曝光內幕，斷言「表決大戰，都是演的啦！」

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中喊了兩次，「那都是演的啦！都是演的啦」；他直言，「大家都講好怎麼打、誰去佔領主席台，以及給你鬧多久....，畢竟過去處理一例一休議題時，就已經很明確告訴大家都是排演好的」。

話一說完，陳揮文忍不住大笑，最後更感嘆地說「等著看政治又出現一場秀，台灣就是這樣...」。

國民黨團總召林為洲表示，預計從23日傍晚開始，並與民間團體聯袂合辦「最後的晚餐」晚會，現場除提供台灣豬小吃美食外，黨團將發出48小時甲級動員，全體委員將夜宿在立法院濟南路群賢樓前，為台灣食安守夜。

(中時新聞網)