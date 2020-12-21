非洲2025年預計非洲電商產值將達750億美元，看好目前即有4.65億網路用戶電商商機，外交部與外貿協會攜手舉辦「非洲電商市場說明會」，協助臺灣業者更加了解非洲電商市場，現場吸引近百家企業參與。

外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中指出，新冠肺炎疫情使得全球電子商務快速成長，非洲市場也不例外。近年來非洲受到世界各國業者青睞，紛紛加碼投資。而根據第一個在美國上市的非洲新創電商平台獨角獸，在非洲中東十餘國營運的「Jumia」指出，非洲人口正快速成長，尤其是中產階級，預計到了2050年，將在非洲25億總人口中，達到11億人。

目前非洲大陸有約4.65億網路的用戶，但電商銷售額卻還不到零售總銷售額的1％，具可觀的成長動能；而產品部分，尤以資訊與通信科技、民生必需品類，最具發展潛力。

蔡允中也表示，政府目前角色就是幫助企業在未來打下深厚的基礎，如設立海外倉庫，針對一些國家有相對優渥的貿易上安排，促使更多據點的拓展，目前全非洲已經有超過250個電商網站。 貿協副秘書長王熙蒙表示，IMF預測非洲GDP將在疫情後，於2020年的-2.3％反彈至2021年的3.7％，並在2022年上升至4.6％；而非洲的電商規模也將在疫情過後持續成長，他強調，疫情肆虐尚未止歇，仍有企業營收表現出色，在於懂得「分散市場」，疫情較不嚴重的地方仍有商機，因此推廣非洲市場也是原因之一。

(工商 )