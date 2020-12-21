本屆金曲獎台語歌王蘇明淵，26日在桃園展演中心展演廳舉辦免費演唱會「善良的歹人—良心不脫桃」，將由蕭煌奇及蘇明淵的女兒擔任嘉賓；對於蕭煌奇跨刀力挺，蘇明淵感激地說：「第一時間聽到，我是又驚又喜！因為他在華語樂壇的成績遠高過我、甚至遠高過許多許多人，煌奇願意來，是對我的一種肯定。」
蘇明淵讚賞蕭煌奇的追夢過程，「他花費的時間，肯定要超過像我一般普通人的十倍以上」，如果演出當天有機會在後台跟蕭煌奇講到話，蘇明淵最想知道，在看不到的情況下，蕭煌奇如何把每一場演出細節記得清楚且完美。
演唱會門票日前開放索取，不到一個星期就被搶光，蘇明淵謙虛地說：「我才剛拿到獎，知名度還不到很高的情況，應該歸功於桃園市府團隊們的推廣。」提到寶貝女兒也將擔任嘉賓，蘇明淵開心表示：「音樂是她的喜好，只是單純想跟大家分享音樂，這點跟我還滿像」。
(中時 )
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