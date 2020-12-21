民進黨政府今年8月底開放萊豬及接連發生行政院長蘇貞昌、前發言人丁怡銘打統編，衛福部告發精神科蘇偉碩醫師等事，讓名嘴黃創夏有感而發表示，他希望民進黨能謙卑丶謙卑丶再謙卑，而非攻擊丶攻擊丶再攻擊，「走過彎路，要學到教訓」。

黃創夏近日接連在臉書發文高聲疾呼，對民進黨近期種種作為感到痛心，他18日先是指出，2022大選民進黨在先天上就不利，國民黨現有14席縣市長，絕大多數都是第一任，2022當然有利於繼續追求連任，然而民進黨的現任縣市長，絕大多數都是「第二任」，屆時需要培養接班人和面對黨內各派系之間複雜的恩怨情仇，甚至是2024年「後蔡英文接班人」代理人卡位戰的風雲詭譎。

他除了感慨「威權日盛者，聲望必速衰」外，也提醒民進黨應該「謙卑丶謙卑丶再謙卑」，但現今怎麼成了「攻擊丶攻擊丶再攻擊」？他希望民進黨內某些人，「走過彎路，要學到教訓」。

黃創夏一番論述，引來不少網友留言回應，「古有魏徵，今有創夏」、「如果綠色繼續攻擊，反而不是壞事，坐看結局，看民意動向」、「民進黨應該知道蔡英文的聲望高於黨，不能凡事靠小英」、「搞掉彭文正，幹掉中天，言論自由？有夠謙卑」。

「謙卑丶謙卑丶再謙卑」 or 「攻擊丶攻擊丶再攻擊」？ 走過彎路，要學到教訓⋯⋯ 由黃創夏發佈於 2020年12月20日 星期日

(中時新聞網)