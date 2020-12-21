體育署及大專體總從今天到周三在台北市有園飯店舉行「2020國際大學體育交流的推動與分享研習營」，提供國內大專院校學生三天兩夜國際交流課程，活動期間邀請國際大學運動總會(FISU)、歐洲大學運動總會(EUSA)、亞洲大學運動總會(AUSF)、澳洲及新加坡等高階主管，透過視訊方式分享大學體育發展交流的現況與展望。

體育署表示，本次研習營是體育署委託大專體總主辦國際重要體育會議，因應新冠肺炎疫情的替代措施，為讓國內大專院校學生瞭解政府為他們做了些什麼，體育署副署長林哲宏在始業式後進行專題演講，展現體育署近年推動大學體育的成果並分享各項資源，讓我國大學生更加瞭解體育署的政策方針，未來能夠善加利用相關資源，提升計畫及資源的效益，同時藉由彼此互動，請與會學員提出想法及建議，讓體育署政策更為親民、貼近大學生的需求。

這次研習營開放報名，35個報名名額一周內全數額滿，除了我國籍學員外，還有來自香港及澳門的國際交換生，顯見我國大學生對國際大學體育事務的關心；此外，因應台灣取得2022年世界大學射擊錦標賽主辦權，課程中也安排學員體驗空氣手槍的射擊課程，讓國內大學生實際體驗射擊運動的樂趣，寓教於樂。

(中時 )