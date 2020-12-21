寶佳集團支持的永大機電獨董陳世洋21日針對解任案發表聲明表達訝異與遺憾，他認為，可能是日本日立製作所將再度公開收購永大，或現金逐次股份轉換，為了預先排除障礙才將他解任，他呼籲，日立是大公司應開大門、走大路。

陳世洋提出說明，首先是做成配發108年度股利建議案，業經考量永大公司現金流量且做現金壓力測試，日立也在股東會投贊成票。

其次，如果日立要再次公開收購或股份轉換，為排除障礙需先解除他獨董職務，尤其他具會計師及地政士資格，可能以專業知識攻擊收購價格太低。陳世洋強調，在商場上他能夠了解，但請日立考慮全體股東利益，切勿低價收購，以維護國際性大公司的風範。

第三、本屆即第19屆董事會的經營績效卓著，有目共睹。第四、經理人定位暨薪酬修訂案，業經董事會決議通過。第五、他要求永大將股利營所稅申請，由抵扣比例法改採直接抵扣法，預估每年合法節稅利益約1千萬。

第六、他強調無法事先預知日立自己延長公開收購期間，故日立收購取得的股份未能參與108年度股臨會，與他本人無關。

(工商 )