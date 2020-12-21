林俊傑歲末之際推出《感爵這一刻 Just Jazzin’》，將兩首膾炙人口的經典歌曲〈修煉愛情〉及〈偉大的渺小〉改編為截然不同的爵士曲風。一直都很喜歡爵士樂的JJ，表示這次的編曲讓他在錄製時就彷彿穿越時空，掉進1930黃金年代。隨著年末節日慶祝氣氛濃厚，JJ說：「這次的特別企劃也是想送給大家的禮物，年底了，希望用爵士來製造特別一點的溫馨聖誕氛圍，一起迎接新的一年吧！」

不按牌理出牌的為歌迷們獻上驚喜—特別推出《感爵這一刻 Just Jazzin’》，收錄兩首改編為爵士風格的經典金曲，JJ表示：「我一直都很著迷於爵士樂，也有唱爵士的夢想，今年總算讓我圓夢了！」提到25日即將上映的電影《靈魂急轉彎》也圍繞著爵士樂說故事。此外，說到爵士樂，JJ更是話匣子大開，表示自己欣賞Miles Davis 用喇叭小號製造經典爵士風；Dave Grusin 用鋼琴把現代爵士幫許多電影配樂；也喜歡 Jamie Cullum 的爵士搖滾風格與迷人充滿醉意的歌聲。

這次單曲的錄製，JJ將爵士樂經典元素搬進錄音室，除了基本的鍵盤、鼓及貝斯；更邀小號手及單簧管吹奏手，JJ感動表示在錄製時，一度讓他有種穿越時空的感覺：「30年代是爵士樂的黃金時起，也是爵士樂崛起的時期；很滿意這次的編曲，配唱閉上眼時真的覺得彷彿回到當時的年代。」《感爵這一刻 Just Jazzin’》22日零點上線。

(中時 )