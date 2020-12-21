土城頂福里原有一塊393坪的國有財產署地，國產署原本將該塊土地承租給工業廠商當倉庫，但合約到期後土地閒置、雜草叢生，甚至常有民眾亂丟垃圾，形成社區髒亂點。里長顏義信多次接獲民眾陳情，遂與新北市議員林金結商討，最終成功爭取到新北市綠家園專案經費，新增環狀步道、休憩座椅、廣場等設施，使髒亂地變為社區綠地，整體工程將於明年1月20日完成。

土城區公所表示，這塊地是土城首座以「新北市綠家園」專案經費開闢的公園，該地總工程預算約200萬元，將有環狀步道、休憩座椅、植栽綠美化、景觀高燈、廣場空間等設施，完工後將由公所代管、維護。

顏義信表示，這塊地位在中州路37巷，自從原本承租廠商離開後，都沒有人去整理土地，許多雜草冒了出來，又有民眾半夜摸黑偷倒垃圾，整塊地又臭又髒，附近住戶反應後，便找上林金結、土城區公所等單位協調，剛好國產署對此地沒有開發計畫就順利納入綠家園重新改造。

林金結表示，原本該地要以參與式預算方式改善，但在地居民皆反應過程太緩慢，最後才向市府爭取綠家園專案方式打造，原本頂福里民只可使用一處空間不大的三角公園，等到綠家園完工後，附近居民多了一處活動空間，未來將會與在地里長合作，只要公有地有髒亂的狀況，都會爭取做綠化改善，希望土城有更多綠家園產生。

(中時 )