新北市一名人妻不僅撩短裙誘惑老公同事，還在LINE傳鹹濕訊息考小王「我那天內褲啥顏色」，老公2019年底看到這些對話才知被戴綠帽，氣得與妻子離婚，並向小王提告求償200萬元，新北地院理後判決小王賠償30萬元，可上訴。

據「ETtoday」報導，偷吃人妻在2018年9月至2019年12月間，在公司附近、林口與龜山等處摩鐵，與小王嘿咻35次，丈夫直到自己2019年底看到妻子與小王的鹹濕對話，才知老婆出軌給他戴綠帽。

人夫表示，妻子事後坦承外遇，還趁他出差帶小王回家，不顧小孩在睡覺照常發生性行為，而這名小王還是他的朋友，讓他大受打擊，決定與妻子離婚，並向小王求償200萬元精神撫慰金。

小王事後坦承與人妻發生性行為，但反咬人夫也多次與多名女子搞曖昧，質疑未經過妻子同意才看LINE對話紀錄，有侵害隱私權之嫌，不能當作證據。

新北地方法院勘驗對話後發現，人妻曾傳訊給小王「那我那天內褲啥顏色」、「黑色、四角、對吧」、「我又不是只會那個…我還是有在看啊」、「今晚一個人嗎？」、「用身體安慰？」。還傳送穿著短裙坐姿照片撩撥小王問：「妳想吃是不是？」。

新北地方法院勘驗各項事證後，認為小王明知人妻有家庭，還害對方離婚，最後判小王應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)