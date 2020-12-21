家住玉里的陳俊秀這次應邀擔任阿斯貝克青棒訓練營教練，他還與大家分享家鄉美食，「每次回玉里一定會吃玉里麵，那是在台北吃不到的家鄉味道。」

陳俊秀表示，離鄉在外地打球後，每次回玉里一定都會去吃玉里麵，「台北好像找不到有賣玉里麵的，之前在台中是有找到過，那個香氣比起其他的麵都還要香，玉里人一定都會去吃。」

除了玉里麵外，陳俊秀還推薦從小吃到大的蘿蔔糕、鹹酥雞、臭豆腐跟羊羹，「在中正路上與民權路的交叉口處附近的鹹酥雞，每天都會換油，我都吃這間。」

(中時 )