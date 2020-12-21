歌手張韶涵近年把演藝重心轉往大陸，她也連登好幾個陸綜累積出高人氣，不過張韶涵日前出席大陸湖北商演活動時，當地民眾為了搶看張韶涵，人潮多到塞爆馬路，現場交通一度癱瘓，張韶涵歌都沒唱完，就被要求提早下台，工作人員衝上台拿她的外套、包包，催張韶涵趕快離開。

張韶涵19日出席湖北某商場開幕活動，民眾為了搶看張韶涵，人潮多到塞爆馬路，原訂的表演是7點，但從傍晚6點開始，商場附近道路就已經車輛堵塞，現場交通一度癱瘓，塞到幾乎寸步難行。

張韶涵現身商場開幕活動，許多民眾為了搶看張韶涵，人潮多到塞爆馬路，交通大癱瘓。（圖／取材自新浪娛樂微博）

張韶涵原訂要唱3首歌，她先是演唱《隱形的翅膀》、《歐若拉》，但張韶涵還來不及唱完最後一首，她就收到提早下台，張韶涵說：「我剛剛被通知交通癱瘓，所以我沒有辦法繼續站在舞台上，非常抱歉，我現在必須得下台」。

此時，已有2位工作人員衝上台，拿著張韶涵的外套、包包，催她趕快離開，張韶涵也狂向觀眾道歉：「對不起，希望大家注意安全，謝謝你們」，張韶涵剛說完就被強行架走，她只好匆匆和觀眾揮手道別。

(中時新聞網)