《魔物獵人》拿下全美票房冠軍，全台票房也飆破8700萬。（索尼影業提供）

由導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）執導、蓋兒加朵（Gal Gadot）主演的《神力女超人1984》上週四（17日）在台上映後，首周4天便開出台幣9757萬佳績，在全球上映的32個市場中，位居第2名，同時也是今年全台開片票房第3名，也有望在今（21日）突破億元大關。

《神力女超人1984》不只帶給觀眾一部超級英雄電影的刺激和動作戲，也有一些值得深思的事物，黛安娜始終堅守對人類的信念以及對正義的不懈追求，但電影隱含主題「真理」，決定她能否成為世界所需的戰士，並成為全人類的英雄。導演派蒂珍金斯表示：「神力女超人是歷史上著名的超級英雄之一，所以能將這主題拍攝成盛大又是視覺饗宴的電影，真是一大殊榮。」蓋兒加朵也說：「我們的挑戰是要拍出新意，讓情節更複雜、更刺激，還要更壯觀。」

另一部好萊塢強片《魔物獵人》上週末在北美上映，在美國多數影院仍關閉的非常時期，仍以台幣6200萬拿下全美票房冠軍，在台票房也累積突破台幣8700萬。女主角蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）回想起當初接下該片的心情，她表示：「當導演保羅安德森給我劇本時，我心想《惡靈古堡：最終章》才剛殺青，你就要我殺完殭屍立刻殺魔物？這是在跟我開玩笑吧？但他打包票回答說『相信我，你讀完劇本一定會愛上』，沒想到一看劇本發現我是扮演一名軍人時，立刻就覺得我的老公真的超懂我，我也絕對不想錯過這個機會！」

(中時 )