五股區民宅公寓頂樓加蓋違建，室內豪華裝潢猶如小型招待所，遭土城分局現場查獲擁有二、三級毒品，遭移送公安小組強制拆除。（工務局提供／李俊淇新北傳真）

新北市政府自今年8月發布施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，至今已強制執行拆除4件個案，累計收費超過100萬元，拆除大隊未來也將針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類20項違章建築物進行強拆，除了加強違規民眾自行改善的意願，也遏止違建的發生。

拆除大隊表示，最近一處違建強拆的案例為五股區民宅公寓頂樓加蓋違建，近日遭土城分局現場查獲擁有二、三級毒品，提報列為影響公安優先拆除對象，協同警力在18日完成拆除；另一處位於林口保護區內的鐵皮違建，遭林口分局查獲經營賭場，列為影響社會治安之優先執行案件，已於11日完成拆除。

拆除大隊說，近期兩案拆除費用約15萬，再加上日前所拆除鶯歌、淡水兩處違章費用約85萬，合計超過100萬元。

工務局表示，原規畫優先處理的案件中，除去已拆除的4件違建，目前另4處違建戶不再挑戰市府拆除違建的決心，且擔心違建遭強制拆除還要收費，因此紛紛趕在拆除大隊進場前自行拆除完畢，民眾自行改善拆除違建，不但節省公帑及人力，也讓行政資源用在更重要的地方。

(中時 )