莫斯科附近的愛國者公園射擊場(Patriot Park )進行了人工智慧(AI)機器人的首次測試，這些AI機器人具有躲避射手子彈的設定。

防衛世界(Defense World)報導，這些機器人外型像是小推車，不過上面安裝了假士兵，並攜帶假槍，看起來像是靶場的人型標靶。然而它們的主要設定是減少被擊中的機率，也可以說是一種會躱避的標靶。據俄羅斯軍方電視台Tvzvezda.ru的報導，它們有輪子，具有越野能力，可以繞過障礙物並躲避子彈方向。

揹著假士兵與假槍的機器人。(圖/Tvzvezda.ru)

在測試期間，人類士兵首先以俯臥射姿和膝跪射姿，向150、300和350公尺的標準固定目標射擊，之後這些機器人進入射擊區，開始它們的避子彈行動，以模擬真實的戰鬥場景。

根據研發單位的說法，機器人有一套雷射感應儀與座標導航系統，可以借助複雜的地形來分析哪些地方是射擊死角，然後由AI計算法使機器人應用使用地形中的起伏、或是躲在灌木叢後面，或是加速逃跑以避開子彈。

機器人的「生命值」由後方的監測系統掌握，如果「傷口」不致命的，則機器人會被判斷「仍然存活」就可以繼續前進。報告稱，該系統可以在不久的將來，由俄羅斯武裝部隊做為作戰訓練的對手。

愛國者公園火力訓練中心的第一副主管弗拉基米爾·布拉圖斯( Vladimir Bratus)解釋說：「該系統應可大幅提高士兵的作戰技能，因為AI的反應是隨機的，他們也不知道機器人會怎麼逃跑，接下來會發生什麼。」

(中時新聞網)