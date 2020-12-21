雲林縣水林鄉「微醺農場」勇奪全國「創業歸故里競賽」冠軍，雲林縣長張麗善（中）加以表揚。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉青創團隊「微醺農場」參加經濟部工業局第2屆「創業歸故里競賽」，拿下全國第1，21日雲林縣長張麗善送上「叫我第1名」、「拿麼厲害」、「全國制霸」3面祝賀錦旗，同時鼓勵新創團隊返鄉發展，把智慧科技帶回雲林，與在地資源結合，發展多元創新的應用服務。

「微醺農場」負責人黃衍勳是雲林返鄉青農，為提升農產品供需的穩定度，以小黃瓜為目標品項，透過2年時間，建立小黃瓜離地式介質栽培的標準化作業程序，並搭配自動化養液、環境控制、熱水淋洗消毒等系統與溫室設施，先提高小黃瓜的品質與產量。

黃衍勳再結合在地小農與食品加工廠、餐廳蔬果物流商、早餐店、便當店等中大型通路商，建立生產供應鏈，並按照客戶需求，定期定量供給不同規格的小黃瓜，彌補到拍賣市場採購面臨品質不穩定的問題。

黃衍勳說，藉由產地直送方式，可減少中間過程消耗的人力與時間成本，透過產地直送到末端客戶，還可避免供需失衡且能讓農民賺取到最高利潤，提升小農的市場生存力及解決小農產能不足問題。希望未來大家提到小黃瓜就會想到「微醺農場」。

張麗善恭喜黃衍勳拿下全國冠軍，創下參加競賽以來雲林縣團隊最佳成績，是雲林縣的共同榮耀。雲林縣為農業大縣，大家非常希望傳統農業能夠轉型成智慧農業與漁業，「微醺農場」的成功可說是最佳典範。

縣計畫處長李明岳指出，經濟部工業局配合行政院前瞻基礎建設計畫，舉辦第2屆「創業歸故里競賽」，本月9日公布決賽得獎團隊，「微醺農場」在全台139個新創團隊中勇奪冠軍，獲得300萬元創業獎金，也為雲林農業立下新標桿。

(中時 )