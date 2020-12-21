香港終審法院21日對《禁止蒙面法》做出最終判決，裁定香港政府上訴成功，並駁回香港民主派人士提出的上訴，代表未來香港合法與非法遊行集會均不可蒙面。港法院表示，使用蒙面物品對暴力示威者有壯膽的作用，亦會讓有心人士濫用匿名身份，以逃避法律責任及警方調查，故裁定《禁止蒙面法》合憲。

去年開始，香港抗議、遊行事件頻繁，2019年10月初起，香港已出現法律與秩序敗壞的情況，不少民眾無辜受波及，人身安全受威脅，而佩戴蒙面物品對暴力示威者起了壯膽作用，有心人士濫用匿名身份以逃避法律責任及警方調查，港府為因應相關情況，於2019年10月引用《緊急情況規例條例》訂立《禁蒙面法》，但25名香港民主派人士提出司法審查，質疑《禁蒙面法》的合法、合憲性，原訟庭於2019年11月裁定《禁蒙面法》不具法律效力，港府今年4月提出上訴，終審法院21日裁定港府上訴成功，駁回民主派人士的上訴。

香港終審法院表示，《緊急情況規例條例》並未違反《香港基本法》，行政長官的權限也並非違憲，對未經批准的集會及遊行進一步禁止使用蒙面物品，是為了避免和平的公眾集結演變成暴力場面，在限制個人權利及維持社會秩序、利益之間，《禁蒙面法》符合公正平衡，且考慮到因暴力示威者而受到人身及財產損害的民眾，其後續賠償、追究問題，以及蒙面示威者在隱藏身份的情況下，可能自以為不用受到法律制裁，而作出違法的行為，故裁定《禁蒙面法》合憲。

(中時 )