陳文茜、方念華、趙少康21日出席TVBS「全球觀點知識共享」媒體發布會，趙少康特別現場獻上陳文茜喜愛的巧克力祝賀，還透露女兒曾當她助理做了海外採訪。陳文茜休息這兩周笑說：「有點想念李敖之前毒舌我，不只關注台灣新聞，國際發生的大小事都和我有關，還希望趙少康可以趕緊接班（毒舌）。」

陳文茜過去罹肺腺癌治癒，現在加入周六檔是否擔心太操勞，她感嘆：「謝謝讓我想起，為自己理想工作並不長，如果復發的話，我就是想整誰，就找誰代班，我一定找趙少康。」趙少康一口答應，「她叫我幹嘛，我都答應」。陳文茜曝2015年罹患先天罕見疾病光毒症，成為不能曬太陽的「月光女孩」，只能在家看書彈琴，晚上才出門，早上閱讀大量新聞。

陳文茜（左）與趙少康有好交情。（TVBS提供）

陳文茜表示：「我的工作沒有跟健康平衡的問題，找到熱情喜愛的事，觀眾之前有反應文茜周報的臉書貼文錯字很多，其實是因為我吃了安眠藥，撰寫出這麼文學、但錯字很多的就是我」。她也提及，「我有取得蔡董諒解，才和TVBS談，我1年4000萬預算，過往我在中天約賺1000萬，過去新聞台可以大家分攤，但這預算並非YouTube可以支撐，雖然蔡董不在乎賠錢，一開始就指定我到中視，但節目型態關係較不合適，我請他將時段給應該照顧的人，他也瞭解並祝福」。

(中時 )