韓國美聲男團BTOB出道8年，累積相當高的人氣，今（21日）卻爆岀在團中負責饒舌的成員鎰勳，有「慣性呼麻」的嫌疑，並被指出他今年5月入伍就是為了躲避調查而當兵，整起事件正在調查中。

據韓媒《Channel A》報導，警方表示鎰勳吸毒習慣已持續好幾年，從其毛髮中檢測出毒品反應，確認他從4、5年前開始就多次吸食大麻，大麻來源則是從熟識的朋友取得的，警方更稱鎰勳為了躲避追查，還使用虛擬貨幣購買毒品，先匯現金給第三方，再由第三方換成虛擬貨幣給販毒者。

鎰勳爆是呼麻慣犯，今年5月入伍傳是為了躲避追查。（圖／翻攝自IG）

另外，也傳岀鎰勳疑似聽到風聲，為了逃避警方追查，在今年5月突然入伍，而警方已在7月將調查結果移交給檢方；對此，鎰勳所屬經紀公司回應：「完全不知道他有呼麻」，表示鎰勳原本預計3月要入伍，後來受到新冠肺炎疫情的影響，才延後到5月入伍。

鎰勳在BTOB裡是饒舌擔當兼創作首腦，2018年曾岀過個人專輯，也是BTOB中第一位以Solo歌手身分出道的成員，之前大紅、引發許多歌手模仿的《可愛頌》就是由鎰勳原創，他在今年5月28日正式入伍，預計2022年2月27日退伍。

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(中時新聞網)