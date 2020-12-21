由於疫情對於經濟的影響仍在，全球主要央行對貨幣政策普遍採取寬鬆態度，過多資金在市場中尋求投資機會的結果，能夠吸引資金認同的題材就變成後續選股的方向。若以今年第4季台股來看，報價喊漲股成為本季最熱門的題材，從一開始電子的半導體、面板，再到傳產的鋼鐵、航運等，隨著產品(服務)報價看漲，市場預期業績可望水漲船高，股價相繼創下波段新高。

展望明年第1季，對於這一類報價喊漲的股票，後續觀察重點在於報價能否維持漲勢，市況熱度能否保持，只要報價漲勢仍延續，操作就要站在多方，直到報價漲不動為止。電子方面，首先半導體產業受惠5G手機出貨放量、AI人工智慧導入，加上車用市場復甦等因素加持，多家晶圓代工廠已表態明年上半年訂單能見度佳，第1季可望淡季不淡。

對於市場擔心的砍單效應，台積電董事長劉德音已表示這次疫情使得廠商存貨提高，已經不能用過去的看法看待存貨。目前市場多數認為8吋產能供給吃緊的態勢將延續到明年第3季，上半年供需失衡不易改變，相關的聯電、世界先進、力積電可列入追蹤。

由於晶圓代工產能吃緊，使產品單價較低的MOSFET晶圓產能取得貨源不易，進而MOSFET產能也吃緊，後續隨著基地台擴建、用戶終端設備(CPE)及智慧手機出貨等5G需求增溫，MOSFET用量將持續成長，相關的大中、杰力、尼克森及富鼎等也可留意。

至於面板，受到日本玻璃基板大廠日本電氣硝子(NEG)跳電影響，外資預計將花費3個月以上才能完全恢復生產，這將使全球明年第1季玻璃基板供應短缺2～3％，同時間面板報價因原料短缺看漲，相關的友達、群創要觀察。

傳產方面，受惠於下游需求復甦，國際鋼價走揚，中鋼11日開出2021年1月和第1季內銷盤價，七大項產品價格全面調漲，中鋼集團可追蹤；而隨著台商回流建廠，以及民間住宅、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋、型鋼及鋼構需求強勁，後續的東鋼、豐興也要留意。至於散裝航運，受惠鋼鐵原料鐵礦砂的需求升溫，近期代表散裝運價的BDI指數也走升，相關散裝航運的新興、中航、四維航也可觀察。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)