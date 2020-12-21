隨著《歌手》宣布收攤，目前老牌大型的歌唱競賽類節目就剩《中國好聲音》了；雖然《中國好聲音》製作規模依舊，但節目免不了進入瓶頸期；以最近剛結束的這一期來說，從話題到討論度，相較於以往都不如預期，導師和學員之間的火花也比前幾期少了許多。

有鑒於這次收視表現不如預期，製作單位更是卯足全力奮力一拚，在2021年新的一季節目，將邀請天王周杰倫再度回歸擔任導師，這也是繼2018年之後再次回歸，此消息在節目官網微博上宣布時，許多粉絲更是引頸期盼。

節目單位提前宣布周杰倫為2021新一季的導師 (圖/ 中國好聲音官方微博)

回頭看2018年周杰倫擔任導師時期，不少粉絲覺周杰倫已參加好幾季的節目，但卻沒有拿過一次總冠軍，始終以陪榜之姿存在於節目中，這也讓愛護偶像心切的粉絲懷疑，是不是因為這樣，才讓周杰倫自2018年後，便退出了節目。

隨著此次節目的官宣，雖然粉絲們既開心又期待，但不免還是有人在貼文底下留言：「期待周杰倫，但別整什麼么蛾子了OK？周杰倫不是工具人，謝謝」、「好好照顧我家小公舉，別錄太晚」、「對杰倫好一點」。

(中時新聞網)