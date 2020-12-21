合勤控集團（3704）旗下的兆勤科技21日宣布與信驊科技（5274）攜手合作，全面深化整合兆勤科技網路交換器與內含信驊科技晶片的專業影音解決方案，確保從晶片、影音延伸器到網路交換器能夠無縫互通協作，讓影音行業夥伴可以更輕鬆、無痛的邁向IP化影音傳輸應用（AVoIP）。

目前市面上的商用網路交換器普遍搭載豐富的功能，例如網路安全、路由、管理和備援等，這些都是企業、教育和飯店等環境建立網路骨幹時，必須具備的重要功能，然而影音產業的網路架構需求卻大不相同。

針對IP化影音應用的特殊需求，兆勤科技除在網路交換器上推出量身打造的網路AV模式外，也採用信驊科技晶片的影音延伸產品做無縫整合，藉以提供直覺好用的安裝精靈，簡化設定步驟，同時也提供常用的網路影音服務功能，所有影音網路常用的關鍵資訊，例如每網路埠的連線、頻寬、系統、及IP群播使用狀態等，都可以在網路AV模式的儀表板上即時查看，一目瞭然。

兆勤科技指出，旗下的GS2220系列GbE L2網管型交換器從韌體V4.70版開始支援網路AV模式，XGS2210系列和XS3800-28管理型交換器近期也將開放此功能。

針對此次策略聯盟，兆勤網路事業中心副總吳維銘指出，透過此次合作，可以將兆勤科技在網路領域超過30年的經歷，與信驊科技在影音應用方面的豐富經驗，做完美的整合，同時也可以讓專業影音產業的經銷商、系統整合商和通路合作夥伴，得以用更簡單、便利的方式，無痛快速轉換到IP化影音傳輸架構，為學校、體育酒吧、大型顯示牆等應用，帶來更好的影音觀看體驗。

信驊科技業務副總經理陳清宏也指出，高性能的影音服務需要建立在可靠的網路架構上，才能真正幫助客戶快速轉換到IP化架構，而兆勤交換器獨特的網路AV模式，可望降低影音網路供裝和維運所需的運營成本，也是促成雙方合作的原因。陳信宏強調，信驊科技長期致力於1GbE 的AVoIP解決方案，已成功地在該領域維持領先地位，隨著越來越多專業影音應用走向1GbE IP化網路，未來專業影音市場前景看好，此次與兆勤科技合作、共同開發AVoIP解決方案，可望開啟新契機。

(工商 )