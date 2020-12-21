國際富豪汽車自2016年導入「VRE」（Volvo Retail Experience）概念，以源自北歐斯堪地那維亞的簡約美學與舒適居家氛圍，提供輕鬆自在的賞車體驗，座落於新北新莊中正路上全新VRE據點－VOLVO凱銳新莊旗艦店正式開幕營運，斥資5億元，以符合原廠VRE 5.0規格打造，整合新車展示、售服保修與中古車等完整服務。

VOLVO凱銳新莊旗艦店總計五層樓、總樓地板面積超過3,000坪，擁有6.4米超挑高空間。一樓維修接待區，配置13個原廠標準工作位及一座全功能輪胎更換、平衡與定位的工作站。戶外另有兩座配置24顆低溫鍍膜紅外線烤燈的美容中心與洗車專區。

三樓為新車展示及客休區，挑高6.4米的展示大廳可同時呈現十輛車，空間視覺重點的客休區設於大片落地窗邊，流線造型的餐飲吧檯供應不同風味的手沖咖啡、熱茶及精緻茶點；環繞三樓各處的八間獨立VIP商談室是消費者與車主最隱私的洽談空間，一旁設有兒童遊戲區、精品展示區，洽談之餘也不需擔心陪同前來的家人無處可去；大廳盡頭設有三間獨立氣派的交車室，若隱若現的透黑玻璃讓每一位新車主在拉開滑門的瞬間，都能擁有拆開禮物的期待感。

四樓中古車展示中心與鈑金烤漆區比照三樓新車展示空間，同樣有著挑高空間與大片落地窗，在充滿陽光的空間裡可一次展示七輛VOLVO車款。

凱銳汽車配合政府再生能源政策，於頂樓加設太陽能發電系統，總數達536片光電板，能年產18萬度電，足可供應55個家庭一年的用電量，同時採用低耗能的LED光源、感應式啟閉等綠能設計，獲得政府綠建築標章肯定，具體減少溫室效應降低地球暖化衝擊。

(工商 )