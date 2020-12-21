醫生蘇偉碩多次於公開場合發表反對萊豬言論，近日遭政府機關「查水表」，衛福部依照違反《食品安全管理法》告發，此大動作提告，引發各方熱議。台北市議員侯漢廷接受《中時新聞網》採訪時怒批蘇偉碩遭查水表風波根本就是一面照妖鏡，凸顯出「民進黨的奴顏」。

【政新鮮】告發蘇偉碩是照妖鏡 他轟:民進黨奴顏盡現

侯漢廷指出，10年前民進黨反對萊牛進口時將蘇偉碩奉為座上賓，十分支持他對萊克多巴胺的論點，現如今蘇醫生依然堅守理念，但民進黨卻為了黨內利益髮夾彎，反過來利用司法手段，告發他散播不實謠言，這種恐怖統治手段，令人不齒。

台北市議員侯漢廷怒批蘇偉碩遭查水表風波根本就是一面照妖鏡，凸顯出「民進黨的奴顏」。(攝影/范佐意)

反對萊豬進口的聲浪不斷，但政府似乎並沒有正式民眾的心聲，侯漢廷表示，從八月到現在沒有任何民進黨的官員對各方的建議提出回應，只不斷乎巄老百姓「多吃一點也不會死啦，沒那麼可怕啦，也沒那麼有毒啦」，他轟「當年把萊克多巴胺講成毒品，現在卻又把它講成是健康食品，他們沒有人敢對美國說一個不字！只會卑躬屈膝！」

侯漢廷更進一步透露，9月份時AIT曾去找過多位民進黨立委安撫「摸頭」，並指出當時何志偉甚至還說「從沒有聽到有人反對萊克多巴胺」這樣的話，他痛批「根本睜眼說瞎話，是瞎了民進黨的眼，所以才聽不到任何的東西嗎？」，侯也表示，其實不少民進黨的官員都明白在萊豬進口議題上根本站不住腳，所以很有可能會拖過個表決，讓它自動生效，藉此不要留下投票的紀錄。

(攝影剪輯/范佐意)

(中時新聞網)