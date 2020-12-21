李李仁21日與主演新片《迷失安狄》監製林心如登上陶晶瑩主持的網路節目《陶口秀》宣傳，片中他飾演一位跨性別者，每次拍攝都要花近2小時梳妝，嫵媚造型讓人驚豔，讓從頭到尾都以素顏上陣的林心如都說「美不過他啊」，李李仁也搞笑回「那陣子都沒把林心如放眼裡」。

李李仁說不少初體驗都獻給了林心如，包含第1次跳國標舞、第1次當女人、第1次演壞人。林心如也透露當初這個角色考慮到背景、年紀，因為安狄的設定是已成家立業，覺得愛家好男人形象的李李仁就是不二人選，也沒想過要找老公霍建華演出，「他太年輕，這角色扮起女裝要有滄桑感」。

為了扮女裝，李李仁除了大瘦13公斤外，還要除毛、化濃妝、戴假髮，更為了擠出乳溝，拿了2層Nu Bra加上胸墊，用出C罩杯的視覺效果，也因為必須穿上緊身洋裝，重要器官要「特別處理」，一旁的陶晶瑩聽到後搞笑驚呼「怎麼可能！你那麼難藏欸」，更搞笑用「1個長夾加2個零錢包」來比喻，李李仁透露原本劇組只準備了一個大概只裝得下荔枝的東西，笑喊「起碼要一個鍋子才有安全感啊」，後來他在體育用品店找到「護膝」才完美解決，陶子又忍不住補充「應該要12人帳篷吧」，讓全場再度笑翻。

男星李李仁從影尺度最大挑戰，在新片《迷失安狄》飾演跨性別者，與妻陶晶瑩在《陶口秀》首同框，陶子又是如何看老公詮釋女性特質呢？來看現場最新情形。

至於片中哪個部分最困難，李李仁認為是要跟閨蜜跳舞的片段，因為現場沒放音樂，所以他們只能穿著性感睡衣很尷尬地一直亂扭，加上他也沒學過性感舞，「跳到一半看著天花板，想說我到底在幹嘛」，不過之後剪出來的成本讓他直呼起雞皮疙瘩。該片明年1月8日上映。

(中時 )