台灣世代基金會提供

日本首相菅義偉今年9月起上任，日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天表示，菅義偉被視為「沒有安倍的安倍內閣」，很多日本對外政策可能都會延續。政大教授李世暉則表示，美中日角力讓台灣外交層級明顯拉高，近兩年在國際事務上的突破可以顯見，這對台灣雖說是好事，但相對必須要承擔的風險也會變大。

台灣世代基金會與亞太青年協會今天舉辦《日本政治觀察：菅首相對外政策座談會》，由台灣世代教育基金會執行長陳冠廷擔任主持人，並邀請矢板明夫與政大國際事務學院教授李世暉擔任與談人。

矢板明夫指出，菅義偉曾擔任安倍內閣官房長官7年8個月，菅內閣也被視為「沒有安倍的安倍內閣」，從中可以觀察，很多日本對外政策可能都會繼續延續。

另一方面矢板明夫認為，在經濟議題上，日方對於中國存在一種「既依賴又堤防」的心態，而對中外交態度又受美方影響，現在中美的對立變成一種結構式的對立，但菅內閣組成有對華比較友善的二階堂派、茂木派，也有較為強勢的岸信夫，目前還看不出對中政策的態度，日方看起來還是會著重在自身的內政問題。

李世暉認為，美國在美中日台或印太戰略上，拜登的政策可能會承襲歐巴馬政權，而在中美貿易戰的議題上，很難在短期內快速和緩，兩國科技上的競爭會持續加劇，也因此台灣的台積電將會扮演重要角色，從日方極力爭取台積電設廠就能看出其中端倪。

而在「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)的議題上，李世暉指出，在習近平宣布將探討加入CPTPP後，台灣想要加入難度勢必增加，但可以考慮積極爭取與日本簽訂FTA。

他說，台灣問題對於過去只是單純外交事務，但在美中日相關的角力上，層級很明顯已經拉高，近兩年台灣在國際事務上的突破可以顯見，對台灣雖然說是好事，但相對必須要承擔的風險也會變大。

李世暉認為，未來台日關係要再進一步，互動的思維要改變，要選擇對台利益最高的狀態下去進行，藉此讓日方感激欠人情，這是台方在外交思維上可以去調整的。

陳冠廷表示，日本在明年2021年將會輪值CPTPP主席國，日前菅義偉首相也提到，日本將擴大規模，實現未來亞太自貿區的目標。希望透過舉辦相關座談的方式，讓更多民眾能夠了解台灣接下來將面臨的挑戰與機會。

(中時 )