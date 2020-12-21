林姓駕駛21日坦承當時趕時間，車速約80公里，看見情侶時根本來不及煞車，訊後被依過失致死罪諭知10萬元交保。（袁庭堯攝）

高雄市前鎮區20日晚間情侶騎車被順向轎車追撞雙亡事件，肇事的林姓駕駛21日坦承當時趕時間，車速約80公里，看見情侶時根本來不及煞車，訊後被依過失致死罪諭知10萬元交保。

車禍發生前，陳男騎機車載著蔡姓女友回高雄老家替陳男阿嬤慶生，兩人沿前鎮區凱旋四路東往西方向行駛在慢車道上，疑似未依規定兩段式左轉，要轉進瑞田街時，後方自小客車33歲林姓駕駛疑未注意車前狀況，往前擦撞機車右前車頭，2人當場沒有生命跡象，送醫不治。

檢警勘驗行車記錄器後發現陳男及蔡女兩人自凱旋四路東向西慢車道，左轉瑞田街口時，直接在快車道停等，看見林男轎車快速駛來根本反應不及，當場被撞飛，機車還往前滑行數十公尺噴出火花，陳男及蔡女則當場被撞飛，陳男戴的黑色四分之三安全帽還留在安全島旁，留有血跡。

33歲的林男今天上午直接在國軍高雄總醫院旁的禮儀公司接受檢察官訊問，訊後被命令10萬元交保。警方下午將他移送至高雄地檢署，面對媒體詢問當時車速是否太快，他都低調不應。

林男供稱，當時在趕時間，車速可能有80公里，檢警判定他疑似超速、未注意車前狀況等疏失。

(中時 )