元大金控暨元大文教基金會自2016年啟動「Dream Big元大公益圓夢計畫」，第五屆活動將開始徵件，具有「教學創新」、「校園經營」、「社區營造」、「地方創生」等特質的圓夢計畫可參加。徵選時間即日起至明年2月3日17時止，每個獲選計畫最高可獲得30萬元圓夢金。

「Dream Big元大公益圓夢計畫」扶助社會各角落許多努力不懈的學校、社福團體與組織，提供創新服務、志工參與及圓夢金，串聯人力、物力、心力，共同完成許多令人感動的夢想！這項計畫推動以來，已有24個團體圓夢，投入圓夢金近775萬元，號召2169位元大集團內、外志工共同參與。

回顧前四屆計畫成果，過去十年默默在貢寮推動弱勢長者關懷的「新北市社區工作者協會」，透過圓夢金與元大上百位志工支持，投入貢寮社區營造，墾地耕田讓土地再生，彩繪社區吸引觀光資源重新注入，使社區重新活絡起來，讓許多年輕人願意返鄉發展。

元大金控暨元大文教基金會也透過此計畫，帶出更多資源分享，例如第二屆圓夢單位的彰化二林工商「哇哈哈科學服務團」因為圓夢，引領出興華國小「科學小哇苗」，加入成為第四屆圓夢團體，鼓舞更多偏鄉小學學習科學；「智高Gigo積木」關注到此圓夢計畫，也贊助資源創造更大圓夢力量，達到計畫拋磚引玉效果，將資源共享效益發揮到最大。

(中時 )