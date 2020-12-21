金馬影帝劉德華監製、聯手劉青雲和倪妮主演新片《拆彈專家2》描述拆彈小組工作面臨的困難和危險，更捲入核彈危機中。為了讓觀眾能更了解拆彈工作的狀況，片商邀請和天王劉德華一樣擄獲無數少女心的新一代男神「頑童MJ116」團員瘦子（E.SO）前往警察史蹟館，穿上防爆服裝，體驗號稱全球最危險的拆彈小組工作。

瘦子表示知道警察實在太辛苦，所以沒想過要當警察，但喜愛刺激片型的他，有想演警匪片的夢，讓他超興奮有機會體驗，不過重達32公斤的防爆衣，要在防爆小組專業的協助下，瘦子才完整穿上，尤其頭盔更是又悶又熱，脖子幾乎無法轉動，更讓他體重爆增，搞笑喊「我現在體重破百了吧」，有一種變成隊友大淵的錯覺，也體驗到無法活動自如的不便，甚至要用手抓一下臉都有困難。

真正開始體驗拆彈的工作後，瘦子要嘗試使用專業的延伸桿夾取物品放到防爆筒中，這支8.5公斤的延申桿後方要再加上5公斤的墊片維持平衡，因為安全考量，延申桿的長度非常長，如果夾取物品，整體重量會有如50公斤重，讓瘦子直呼有如在健身做重訓的感受，還要穿著防爆服夾取水瓶，再小心翼翼移動到防爆筒中，這短短不到5分鐘的測試，讓平日有在做運動的瘦子都喘起氣來了。

任務成功後，瘦子累喊：「我以為只是夾個瓶子，沒想到那麼困難，不但重，還要很慢的走，又要很小心，整個過程是非常痛苦的。」讓他不禁佩服真正的防爆人員，工作太過艱辛，「這次體驗完，確定我一定會認真唱歌，警察的工作太累了，延伸桿完全超乎我想像中的重，想到他們執行任務時還要面對很大的心理壓力，真的更加尊敬他們了」。也的長度非常長，如果夾取物品，整體重量會有如50公斤重，讓瘦子直呼有如在健身做重訓的感受，還要穿著防爆服夾取水瓶，再小心翼翼移動到防爆筒中，這短短不到5分鐘的測試，讓平日有在做運動的瘦子都喘起氣來了。

任務成功後，瘦子累喊：「以為只是夾個瓶子，沒想到那麼困難，不但重，還要很慢的走，又要很小心，整個過程是非常痛苦。」讓他不禁佩服真正的防爆人員，「這次體驗完，確定我一定會認真唱歌，警察的工作太累了，延伸桿完全超乎我想像中的重，想到他們執行任務時還要面對很大的心理壓力，真的更加尊敬他們了」。並稱如果能參演《拆彈專家2》，他寧可演出放炸彈的反派，笑說：「我把炸彈放好，就讓專家來拆吧！」。電影將於12月31日上映。

(中時 )