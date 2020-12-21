菲律賓估明年7月底前 取得3,000萬劑Novavax疫苗 20:202020/12/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓外交部周一表示預計明年7月底前，將取得由Novavax研發的3,000萬劑疫苗。菲國正致力為其逾1億人口採購足夠疫苗，但透過民間協助，目前只跟阿斯特捷利康簽下購買260萬劑疫苗合約。菲國正計劃跟不同藥廠採購疫苗來達成目標。 單日確診破40萬 美疫情大爆發 累計確診284萬人 俄疫情加劇 疫苗供給不及 (工商 ) #菲律賓 #Novavax #萬劑疫苗 #菲國 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南韓連5天千人染疫 監獄也淪陷 04:102020/12/21 焦點要聞 《國際社會》歐盟周一審查輝瑞疫苖 拚一周內接種 10:342020/12/21 財經 封關前...台股漲面大 萬五在Q1 04:102020/12/21 財經要聞 防疫國家隊旭富燒光 明年第1季6億訂單無法生產 08:102020/12/21 財經 邊界解封 旅遊疫苗當護照 04:102020/12/21 時論廣場 動能恢復、油價上漲帶動產品價格 遠東新看好第四季及明年營運 17:202020/12/21 財經 變種病毒 傳染力多70％ 英再度封城 04:102020/12/21 焦點要聞 旭富火警損失八億 全年恐轉虧 04:102020/12/21 證券．權證 珍珠級高鐵用地釋出 三連發 04:102020/12/21 財經要聞 金像電、萬海 投信作帳愛將 04:102020/12/21 證券．權證 英國病毒株傳變異 專家：可確定對國產3支疫苗無影響 12:162020/12/21 生活 財經熱門新聞 耶誕節前股市爆恐慌！黃金、油價重挫 比特幣狂殺800美元 - 財經 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 英疫情拉警報！歐股倒一片 道瓊期指重挫逾700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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