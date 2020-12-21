菲律賓外交部周一表示預計明年7月底前，將取得由Novavax研發的3,000萬劑疫苗。菲國正致力為其逾1億人口採購足夠疫苗，但透過民間協助，目前只跟阿斯特捷利康簽下購買260萬劑疫苗合約。菲國正計劃跟不同藥廠採購疫苗來達成目標。

(工商 )