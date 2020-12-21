我國今年IPO家數、籌資額同步下滑，根據安永（EY）會計師事務所統計，今年在新冠肺炎疫情影響下，我國申請上市櫃企業約29家、創近十年新低，而IPO籌資額約新台幣142.4億元、相比去年約減少近五成，可能與2017年相當、甚至有機會創下近十年新低。

今年台灣資本市場冷清，安永分析主要還是疫情導致部分企業延後上市櫃計畫。而今年自康友-KY事件後，KY公司來台申請IPO件數掛零，安永認為因我國對KY公司強化法遵，公司每年的會計師查核簽證成本約增加兩成，有可能間接影響IPO意願，但明年仍會有一些KY公司來台IPO尋求募資管道。

明年在生技醫療股吸引投資、近期半導體股異軍突起，零股交易政策吸引小資，指數新高有望帶動IPO等情況下，安永樂觀看待2021年申請上市櫃家數可達到30家以上。

此外，安永認為我國政策持續加持基本面，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，受新冠肺炎疫情影響，台灣加權指數今年上半年曾短暫跌破萬點大關，後續在投資信心恢復後，指數迅速回到萬點之上，更在12月創下新高到1萬4千點，顯示台股有基本面跟資金面支撐。

今年台灣經濟成長率預估為1.76％居亞洲四小龍之冠，且台商資金匯回、QE政策持續帶動資金行情，讓台股續創新高、站上萬四。而金管會推動企業IPO條件鬆綁等多項政策，吸引國內外資金參與台股。

從IPO提出上市申請家數來看，截至12月21日為止，台灣資本市場申請上市中的有8件，產業以電子半導體類為主；申請上櫃中有10件，以生技業及資訊科技業為主，顯示明年台灣疫情影響有限，申請IPO持續加溫。

(工商 )