卡達公共衛生部宣布周一收到輝瑞首批疫苗，並緊急授權使用，凡年滿16歲民眾都符合施打資格。卡達也跟莫德納簽下購買疫苗合約。

其鄰國阿曼周三將收到首批輝瑞疫苗。沙烏地阿拉伯上周成為首個為民眾施打輝瑞疫苗的阿拉伯國家。

(工商 )