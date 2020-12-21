卡達周一收到首批輝瑞疫苗 緊急授權使用 20:212020/12/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卡達公共衛生部宣布周一收到輝瑞首批疫苗，並緊急授權使用，凡年滿16歲民眾都符合施打資格。卡達也跟莫德納簽下購買疫苗合約。 其鄰國阿曼周三將收到首批輝瑞疫苗。沙烏地阿拉伯上周成為首個為民眾施打輝瑞疫苗的阿拉伯國家。 累計確診284萬人 俄疫情加劇 疫苗供給不及 獅潭超商搶進農地 2度勒令停工 (工商 ) #卡達 #輝瑞疫苗 #緊急授權 #施打 #收到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英出現變種病毒株 歐盟專家團：現有疫苗仍有效 10:402020/12/21 國際 單日確診破40萬 美疫情大爆發 04:102020/12/21 焦點要聞 發酒瘋推擠罵警察 兩男上銬妨害公務移送 12:592020/12/21 社會 Fed維持寬鬆 資金加速流入美國股票型ETF 18:342020/12/21 財經 權證星光大道－兆豐證券 長榮 新船投入營運添翼 04:102020/12/21 證券．權證 拚國旅 發卡組織明年大內宣 04:102020/12/21 財經焦點 陸學者：制定新憲法 智統台灣 04:102020/12/21 兩岸新聞 旅英台灣夫妻交代遺言 自爆確診「變種新冠病毒」 11:252020/12/21 生活 南韓連5天千人染疫 監獄也淪陷 04:102020/12/21 焦點要聞 UBA隊長雙載2死車禍 女友身分是「南投茶園千金」 09:532020/12/21 社會 換取上市！傳馬雲曾提出上繳部分螞蟻業務 11:002020/12/21 財經 財經熱門新聞 耶誕節前股市爆恐慌！黃金、油價重挫 比特幣狂殺800美元 - 財經 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 英疫情拉警報！歐股倒一片 道瓊期指重挫逾700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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