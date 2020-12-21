智利首批輝瑞疫苗 最快下周開始施打 20:212020/12/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智利總統皮涅拉周日宣布，輝瑞首批2萬劑疫苗最快下周可開始施打。優先為醫護人員注射後，再為其他有高度感染風險的人員施打，然後是高齡等高風險族群。他希望明年上半年底之前為1,500萬人施打疫苗。智利全國人口逾1,800萬人。 卡達周一收到首批輝瑞疫苗 緊急授權使用 權證星光大道－兆豐證券 長榮 新船投入營運添翼 (工商 ) #全國 #施打 #智利 #最快下周 #首批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單日確診破40萬 美疫情大爆發 04:102020/12/21 焦點要聞 英出現變種病毒株 歐盟專家團：現有疫苗仍有效 10:402020/12/21 國際 德銀調查：明年市場最大風險仍與疫苗有關 22:502020/12/21 財經 基隆源遠路工程成功發包 最快2023年底完工 16:262020/12/21 生活 累計確診284萬人 俄疫情加劇 疫苗供給不及 04:102020/12/21 全球財經 抱緊新台幣 匯價翻身變豪宅 04:102020/12/21 生活新聞 群益證券本周看好貨櫃、鋼鐵等4類股 09:212020/12/21 財經 富達投信：吹輪動風 疫苗消息刺激景氣循環股 20:522020/12/21 財經 操盤心法－選股不選市 短線聚焦中小型標的 04:102020/12/21 證券．權證 歐盟預計27日開始接種輝瑞、BioNTech疫苗 22:492020/12/21 財經 南韓連5天千人染疫 監獄也淪陷 04:102020/12/21 焦點要聞 財經熱門新聞 耶誕節前股市爆恐慌！黃金、油價重挫 比特幣狂殺上千美元 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦400元1隻 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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