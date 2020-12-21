智利總統皮涅拉周日宣布，輝瑞首批2萬劑疫苗最快下周可開始施打。優先為醫護人員注射後，再為其他有高度感染風險的人員施打，然後是高齡等高風險族群。他希望明年上半年底之前為1,500萬人施打疫苗。智利全國人口逾1,800萬人。

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