南非發現新變種病毒 跟英國變種病毒不同 20:212020/12/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專家指南非發現新冠肺炎的新變種病毒501.V2引發南非第二波疫情，擴散速度比第一波快，跟英國的新變種病毒B.1.1.7不同。 目前南非逾8,500人住院，超過8月住院頂峰期約8,300人。迄周日止累計確診92萬1,922人，累計死亡2萬4,691人。 英國出現病毒變種 香港專家籲停飛兩地航班 變種新冠病毒入侵亞太地區 澳洲證實2例 (工商 ) #變種病毒 #南非 #發現 #英國 #住院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應變種病毒 印度22日起至年底禁英國航班入境 19:582020/12/21 國際 英國出現變種冠狀病毒 義大利證實傳入境內 06:082020/12/21 國際 法求自保封鎖英國 貨車進退兩難塞爆公路 18:352020/12/21 國際 不怕變種新冠病毒 這款疫苗宣稱有效 19:132020/12/21 國際 英出現變種病毒株 歐盟專家團：現有疫苗仍有效 10:402020/12/21 國際 小意思 美稱禁英航班沒必要 紐約州長怒嗆變種病毒搭機來了 14:232020/12/21 國際 變種病毒引人憂 油價下挫 13:522020/12/21 財經 英國出現「新冠病毒變種」 香港宣布禁止英國航班入境 16:182020/12/21 兩岸 英國出現變種冠狀病毒 多國祭出對英交通禁令 歐盟將召開危機應對會議 06:382020/12/21 國際 英國病毒株傳變異 專家：可確定對國產3支疫苗無影響 12:162020/12/21 生活 變種新冠病毒失控嚇趴全歐 禁往來英航班 10:042020/12/21 國際 財經熱門新聞 耶誕節前股市爆恐慌！黃金、油價重挫 比特幣狂殺800美元 - 財經 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 英疫情拉警報！歐股倒一片 道瓊期指重挫逾700點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。