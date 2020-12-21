專家指南非發現新冠肺炎的新變種病毒501.V2引發南非第二波疫情，擴散速度比第一波快，跟英國的新變種病毒B.1.1.7不同。

目前南非逾8,500人住院，超過8月住院頂峰期約8,300人。迄周日止累計確診92萬1,922人，累計死亡2萬4,691人。

(工商 )