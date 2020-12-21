六都市長上任即將屆滿兩年，最新民調指出，台中市長盧秀燕施政滿意度獲得56％，在城市光榮感的部分台中拔得頭籌，有80%市民以住在台中為榮。（盧金足攝）

2022年地方選舉將近，各界也對本屆任期為首任的六都首長是否能夠連任十分關注，而其中的關鍵，則在市民對於市長們的施政表現是否滿意。根據一份最新民調顯示，新北市長侯友宜以77%的施政滿意度拔的頭籌，在城市光榮的部分，則是由台中市奪冠。

《TVBS》今公布「六都市長上任兩年滿意度調查」，結果顯示，新北市長侯友宜以 77%的滿意度奪下第一，桃園市長鄭文燦70%居次；台南市長黃偉哲58%第三，台中市長盧秀燕56%，排名第四；高雄市長陳其邁 44%，排名第五；台北市長柯文哲 35%，排名第六。該民調也指出，陳其邁目前的施政滿意度，略低於前市長韓國瑜上任100日時的47%。

不過，在城市光榮感的部分，則由台中市拔得頭籌，有80%的市民以居住在台中為榮，其次為台南72%、桃園72%、新北70%、高雄61%、台北59%。值得注意的是，選出市長韓國瑜讓韓流崛起，又罷免市長讓韓流退潮的高雄市民，本次調查有較三年前減少 6 個百分點，但仍在6成以上。

這份民調也在PTT上引起網友熱議，網友們表示，「考慮到機構效應，鄭黃陳三人的民調數字應該會更高」、「一般通常會有蜜月期，想不到侯黃還那麼高」、「這樣藍營2022很穩阿...台北拿回機率大」。

(中時新聞網)