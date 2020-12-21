懷孕妻子遭謀奪財產丈夫推落懸崖大難不死，但胎兒已不保。（圖／東網）

江蘇一名33歲俞姓男子，去年偕32歲懷孕妻子同遊泰國時，疑因圖獨吞對方的巨額財產，把她推落懸崖。其妻王靈（化名）大難不死，惜不能保住腹中嬰兒。她近日接受訪問憶述事發經過，稱死前丈夫曾作「死亡之吻告別」，又指自己「只是缺了點運氣，仍然相信愛情」，希望自己的故事能幫助到那些正在經歷挫折的人。

據《東網》報導，去年6月俞王夫婦2人到泰國旅遊。已懷有身孕的妻子王靈憶述，丈夫在行程時提出希望到一些地型陡峭的森林公園，或人煙稀少之地旅遊。抵達烏汶府帕登懸崖後，原本患有畏高症的丈夫卻仔細趴在地下視察，似是尋找作案地點。

數日後，丈夫突然提出要再到帕登懸崖看日出，但抵達後發現當日天色陰暗，未料丈夫仍堅持留下，期間曾「借尿遁」長達20分鐘，疑似視察案發的樹林。當時，丈夫突然問妻子稱：「你這輩子有沒有甚麼遺憾的事情？」妻自稱人生圓滿，還覺得擁有幸福家庭，有準備做新手媽媽的喜悅和甜蜜，回答「我沒甚麼遺憾的。」

謀奪財產狠夫將孕妻推落懸崖前還作「死亡之吻告別」，大難不死妻事後表示仍相信愛情。（圖／東網）

俞姓丈夫其後提出去懸崖邊看壁畫。二人站在斷崖的交匯時，俞突然親吻王的右頰，隨後在其在耳邊狠道︰「你去死吧」，並將她推下34米高的懸崖。王靈在懸崖下昏迷約一小時後，發現自己滿身鮮血和骨折，隨後被當地警方發現，經多番治療後，才幸保性命。俞曾要挾妻子不能說出真相，惟王靈選擇和盤托出，其丈夫最後被判終身監禁。

(中時新聞網)