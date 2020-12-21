繼北京上月發射「嫦娥五號」登月探測器、俄羅斯上周進行今年第3次反衛星導彈試驗後，美國太空軍司令部針對中俄行動發出警告，認為兩國正強化反衛星能力，威脅到美方太空系統，呼籲盟邦團結起來，攜手抵禦來自中俄的太空威脅。

美國太空軍司令官狄金森（James Dickinson）16日發布聲明中表示，「俄羅斯公開主張，他們努力避免把外太空變成戰場，同時莫斯科卻繼續開發並部署軌道和地面能力，試圖破壞美國依賴的太空系統，將太空軍事化」。

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）此前也表示，俄羅斯在地面部署雷射武器，能讓美國軌道監視衛星的傳感器失效；北京則有能力在地球的同步軌道，即22000英里（35405公里）的高軌摧毀美國衛星。國防情報局去年2月發布的「太空安全挑戰」報告內亦提到，北京擁有多種反衛星地面雷射武器。

太空軍的雷蒙上將（John Raymond）強調，美國必須加強與盟友合作，共同對抗來自中俄的太空威脅。

大陸《環球時報》則發表評論回應，美方不斷渲染「中國威脅」，是為增加經費尋找理由。2018年美國成立太空軍時，大陸外交部發言人就曾重申，中國主張和平利用太空，反對太空武器化和太空軍備競賽。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稍早也表示，俄方一向主張並致力於維繫太空非軍事化的立場。

(中時 )