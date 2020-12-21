繼《角頭2：王者再起》奪下1.2億票房的好成績，系列新作《角頭－浪流連》將搶攻春節賀歲檔，出品人張芷瑄、監製張威縯、演員鄭人碩、謝欣穎21日受訪。片中鄭人碩飾演「阿慶」，和謝欣穎有吻戲，常有超尺度演出的鄭人碩表示這次是純愛，兩人吻戲沒吻幾次，一旁的監製張威縯笑說：「我怎麼覺得你們吻很多次？」鄭人碩說：「那是因為你一直看回放啦！」

鄭人碩表示該場吻戲困難的不是跟謝欣穎接吻，「要從落魄、失意，然後跟她訴苦爆發，再被她軟化，情緒起伏很大」，他坦言情緒醞釀卡關很久，謝欣穎說：「當時覺得他就是阿慶，已經不是在演了，天啊看到他哭得好慘，我也跟著哭了。」

監製張威縯透露《角頭》第一集女主角就有鎖定謝欣穎，但當時她沒有時間，某天看到她在電影第二集粉絲專頁表示「要是自己能演多好」，立刻又提出邀約，謝欣穎也爽快答應。謝欣穎表示開拍後受劇組照顧，一直被餵食，到電影殺青胖了3、4公斤，「看電影海報就有感覺差很多」，她讚鄭人碩是暖男：「有一場拍辦桌的戲，他一直問我要不要吃包子，還幫我拿包子去熱，他把每個人都照顧得很好。」她回顧多年前第一次和還是幕後人員的鄭人碩一起工作，「他臉很臭，默默在做事，不會跟演員聊天，這次再一起工作，有變暖的感覺。」

謝欣穎在片中和鄭人碩大談「浪子回頭的愛」，被問現實生活中有沒有這樣的戀愛經驗？她笑說：「我自己應該就是浪子吧！」

《角頭－浪流連》打戲也升級，張威縯透露鄭人碩因為打戲受很多傷，「他靠臉吃飯，一直保護臉，但是腰、背和腳都受傷，很敬業，看了於心不忍」，電影製作成本4000萬，張威縯也首度跟女兒張芷瑄一起工作，張威縯表示，女兒希望加入愛情元素，「她希望藉此讓女性觀眾能進入電影故事中，我覺得很有道理，看了鄭人碩和謝欣穎的愛情戲，我自己很喜歡他們的演出，也很感動。」《角頭－浪流連》2021年2月10日上映。

(中時 )