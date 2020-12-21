美國知名大陸問題專家、哈佛大學榮休教授傅高義於20日去世，享耆壽90歲，大陸外交部發言人汪文斌21日於記者會中表示，傅高義是大陸人民的老朋友，對他的逝世深切哀悼。大陸駐美代表崔天凱也於20日深夜發文，表示傅高義對中美關係做出重大的貢獻，在他身上學習到非常多。

汪文斌表示，傅高義教授是美國著名大陸問題專家，是大陸人民的老朋友，對他的逝世表示深切哀悼，也對他的家人表示誠摯慰問，傅高義為促進中美溝通與交流、增進兩國人民的相互了解作出了不懈努力，將銘記他為推動中美關係發展所作的貢獻。

崔天凱在推特上發文，稱知道傅高義過世的消息後，非常難過，他一生致力於增進中美兩國人民之間的相互了解，對中美人民友誼和中美關係做出了重大貢獻，他對大陸的智慧和見解不僅對學術界有著不可衡量的價值，對整個世界來說亦是如此，並表示自己認識傅高義很久了，在他身上學習到非常多。

(中時 )