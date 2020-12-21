Supper Moment(晚餐時刻) 12月22日推出新專輯《Everything Is You》，主打歌〈Yes I Do〉MV描述在疫情期間醫護人員犧牲奉獻的感人故事，由演員梁正群及黃瀞怡(小薰)飾演交往多年的情侶，梁正群在一次視訊時勇敢告白，讓身處醫院的小薰感動落淚、點頭答應他的求婚，而在護理站忙碌的護理師們也感染這浪漫氣息，紛紛向小薰祝賀。

MV在今年9月拍攝，因為疫情的關係，Supper Moment沒能到台北MV拍攝的現場，他們透過視訊探班，感謝導演及演員的付出，正當大家聊著疫情下的求婚格外浪漫時，主唱Sunny也接著恭喜小薰，讓小薰驚訝地直搖頭說：「我還沒有求婚啦！」Sunny說：「恭喜你入圍金鐘獎！」(迷你劇集/電視電影最佳女主角獎) 於是眾人的恭喜聲不絕於耳，也因為這美麗的誤會而笑聲不斷。

聊到求婚，小薰說：「我覺得求婚實實在在就好了，我不是浪漫的人，千萬不要花太多錢、不要太浪費。」而歌曲的渲染力反而讓她很感動，她說：「我定裝的時候聽到這首歌，不知道為什麼，有感動到耶！好聽！」小薰與梁正群5年前一起拍過戲，如今在MV裡再重逢，兩人很快就進入劇情裡，小薰說：「正群的聲音有一種吸引力很撫慰人心，我有兩場要哭的戲，只要聽到他的聲音就好想哭，謝謝他！」

梁正群在MV拍攝前幾天因為跑步不小心拉傷了，但在演出時竟沒人看出來，直到收工才知道他的腳還是受傷狀態，讓導演直呼敬業！兩位主角精湛的演出，也讓MV感人至深！護校畢業的小薰說：「我知道護理人員的工作不是簡單的事，真的很謝謝他們！」梁正群說：「希望疫情早日過去，這支MV可以帶給所有人溫暖的力量。」

Supper Moment於12月22日同步推出《Everything Is You》(國語版)及粵語為主兩個版本的專輯。國語專輯中，有六首歌都是由廣東版重新填上國語詞，這也是Supper Moment出道以來首次和其他作詞人合作，〈Yes I Do〉由黃俊郎填詞，Supper Moment創作這首歌曲，想表達的是，在生活的跌宕中，有一個人是不論順境逆境都陪伴在你身旁、始終待你如初的人，其實是很重要的支持。希望大家都能在營營役役的時光裡，找到這個人，彼此能夠相約結伴走到地老天荒。

Supper Moment推出新專輯《Everything Is You》。（杰威爾音樂提供）

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