《我的神隊友》集結七位新生代藝人。（阿榮影業提供）

由阿榮影業與影娛人共同開發製作的迷你劇集《我的神隊友-前導實境-來去片廠住七天》，這次特別創新挑戰，打破以往戲劇宣傳模式，在正式劇集開拍前，先行拍攝前導片，將劇中7位新生代演員范姜彥豐、林孫煜豪、林輝瑝、各務孝太、王庭勻、鍾岳軒、黃丞邦集結到片廠，搭建兩層貨櫃屋，展開為期10天的同居生活。實境拍攝來到第9天，片場出現一位神秘嘉賓探班，原來是連晨翔為了給大家打氣，特別帶了點心前來問候。

連晨翔與阿榮影業的緣分要從6年前拍攝〈break it down〉這支MV開始，近一年晨翔與阿榮影業的老闆貴哥和貴嫂私下成了好友，甚至連晨翔在拍攝他新單曲〈走遠了〉的MV，貴哥與貴嫂還特別去八里的修車廠探班，這一次聽到阿榮影業的第一支自製影集開拍前導實境秀，特別從繁忙的唱片專輯宣傳中帶了零食來為後輩加油打氣，讓7位小鮮肉非常驚喜。

七個男生已先住在一起一陣子，培養出好基情，連晨翔昨天探班，在外頭很緊張，覺得自己像新生一樣，也讓他想起剛加入SpeXial時，那種緊張興奮感，既期待又怕害受傷害心情，而本來要教他們踢足球的連晨翔，後來反變成被7位鮮肉指導。

幾位演員對這次經驗，也各自都有不同感想。范姜彥豐感覺大家真的像一個足球TEAM，一起吃喝訓練，雖然大家都來自不同的家庭卻意外合拍，很喜歡這種共同為了一個目標努力的感覺。林孫煜豪覺得自己多了6位兄弟，整個劇組像一個大家庭，導演陪著他們長大，鼓勵著他們。

林輝煌覺得7 個大男生住在一起的感覺像回到了大學時期生活，為了一件事情共同努力去完成，在做任何事情的時候都有人可以互相幫助。各務孝太喜歡大家一起共同去洗澡和上廁所的感覺，因為居住在阿榮片廠貨櫃屋，所以洗澡和上廁所都必須走出貨櫃屋去片廠，怕鬼的孝太都會拉大家集體行動。

平常很安靜的王庭勻則感嘆很久沒有團隊生活了，剛開始還很擔心會有不適應的地方，但跟大家相處過後漸漸就有默契了，他還藉著偷吃隊員零食想試探隊員們會不會生氣。新生代演員鍾岳軒這不是第一次因為拍戲外居但是面對其他5位比他資深的戲劇前輩，在劇中擔任隊長的他必須故作鎮定的裝威嚴，其實心裡很挫，怕說錯話或說太重的話晚上會被蓋布袋，還好大家都很賣他面子，願意在實境秀中聽他指令。黃丞邦不會忘記大家一起在大雨中踢足球練習足球的熱血精神，未來回想起他非常珍惜這次機會。

正片預計在2021年4月開拍，開拍前除了實境秀外還會有一連串的足球訓練好培養大家默契。

(中時 )