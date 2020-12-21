A-Lin在19、20日於高雄巨蛋開唱舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演，順利落幕。她在第2場與13歲的女兒首度同台嗨跳，在慶功宴上，談到女兒態度低調，打趣：「那是我的小妹。」並語帶保留用台語：「不敢坦白，這就是藝界人生。」她對女兒十分保護，希望女兒目前專心學業。至於老公黃甘霖再度缺席演唱會，她秒回：「他有事，很忙。」不願多聊。

A-Lin在演唱會上臨時邀來女兒、姪兒同台，全家默契十足，女兒在台上秀出一雙長腿，目測與A-Lin差不多高，A-Lin自豪：「基因啊，開什麼玩笑。」她一看到女兒在台上相當驚喜，感動：「因為也有其他侄兒在台上，沒有特別介紹，這一次是她（女兒）給我機會，給我驚喜。」對於女兒首度上台表現，她直誇「100分」，盼未來大家族一起上台，她想唱到70歲，「連孫子也一起上台，值得紀念。」

她透露女兒偶像是鄧紫棋，私下時常唱歌跳舞，很有表演天份，自虧女兒現在都不唱她的歌，被問及會吃味？她樂觀：「不會，姊也可以學唱新的歌曲。」立刻清唱鄧紫棋的〈倒數〉逗樂眾人。她近來備戰演唱會，勤運動、忌口，成功瘦身，演出一結束，隨即滿足口腹之慾，下台大啖珍奶、臭豆腐，報復性飲食，她自認因為現在有運動習慣，不擔心多吃會影響身材。

她也提到在4月突然感到身體不適，因為體脂太高影響到內臟、婦科等，加上她原本患有二尖瓣脫垂，當時因變胖導致心律快慢不整，下定決心為了健康要鏟肉，努力做重訓、飛輪、瑜伽等，瘦身後，她自嘲：「長輩（意指胸部）消失很久。」目前罩杯小B，日前曬出比基尼照，卻被父親、哥哥笑說：「沒本錢幹麻露。」她自信回：「這樣剛好，陽光自信美。」

(中時 )