行政院長蘇貞昌今天主持「行政院性別平等會第22次委員會議」時表示，政府在各方面做了很多努力，蔡總統上任後，不僅育兒、托育等相關預算大幅成長，也逐步設置非營利幼兒園或職場互助教保服務中心，減輕家庭育兒負擔。在國際上更參加APEC婦女經濟論壇，分享保障女性、弱勢族群權益。蘇院長表示，希望未來大家一起努力，讓台灣更美麗。

蘇揆表示，去年5月「同婚合法化」表決前夕，為了婚姻平權，許多人很猶豫也面臨很大壓力，但政府一直站在對的地方並堅守價值，才能力過這一關。一年後，根據彩虹平權大平台的民調顯示，超過9成民眾認為同婚合法化對個人沒有影響，超過6成民眾可接受周遭親友是同志。

蘇揆指出，蔡總統上任後，育兒、托育等相關預算從2016年不足150億元，今年大幅成長至450億元，明年更超過600億元。雖然政府預算有限，但在這方面用心、用力，希望立法委員能支持通過包括總預算、前瞻相關預算等。此外，今年教育部已針對各機關場地進行場勘，逐步設置非營利幼兒園或職場互助教保服務中心，請各部會積極配合辦理。

蘇揆進一步指出，今年我國參加APEC婦女經濟論壇，與國際分享防疫、紓困、振興，以及保障女性、弱勢族群權益等各方面成果，行政團隊非常努力，讓台灣能做得更好。

針對「居家托育媒合管理與擴增人力規劃」部分，蘇揆表示，請衛福部檢討托育人員專業課程，弭平訓練與實務的落差，並研議短期實習的可行性，以完善考、訓、用各階段的銜接，也請勞動部、衛福部就相關證照考試的考、訓應更密切銜接，讓受訓人員有能力進入職場，提升量能。另外，請衛福部及勞動部與地方政府密切配合，加強宣導方法，讓可能進入該職場、或有此方面量能的人，都能接收到相關訊息。

至於法規部分，蘇揆請衛福部針對是否鬆綁相關托育人員收托人數規定，進行通盤研議，使育齡的居家托育人員能兼顧工作與家庭，並請羅秉成政務委員及法務部給予協助。

在臨時動議上，今日有委員提到今年行政院性別平等處所拍攝，觸及率高達83萬的多元性別宣導影片「XX的房間」，該影片介紹了很多多元性別的真實案例，對社會來說非常具有說服力，在相關新聞上也露出非常多次，十分肯定這支影片，但委員希望可以有更多語言的版本，服務多元的族群及不同的群體。蘇揆聽取意見後認為這非常有必要，希望以後部會在製作影片上須考量族群及語言的多元性，在作業設計上應及早匡列，讓全體國民都能知道。

蘇揆指出，今天是冬至，天候寒冷，全球因疫情，許多國家鎖國、封城、宵禁、停課、禁止集會的此時，在蔡總統領導下，全國民眾齊心合力做出最好的防疫成績，今日才能聚集一起開會，真的是亂世中的福地。不僅如此，台灣也是全世界極少數經濟正成長的國家。蘇揆說，自擔任院長、扛此重擔一年多來，他用盡心力防制非洲豬瘟、防疫、紓困、振興，以及現在開拓國際貿易等，但還須更努力、更用力，一時若有未盡之處，盼委員給予指教及諒解，盼大家一起努力，讓臺灣除了能在世界有一席之地，還愈來愈美麗、愈來愈有力。

(中時 )