2020年可說是讓半導體巨頭英特爾相當難過的1年，除了今年7月宣布7奈米製程研進程延宕，市值遭到繪圖晶片大廠NVIDIA超車，PC處理器市場出現強力競爭對手AMD，與蘋果合作多年提供X86架構的Mac處理器也遭宣布將逐年替換，最新消息指出，微軟也打算替旗下Surface筆電以打造ARM架構的晶片。

蘋果今年11月發表今年第3場新品發表會，正式宣布首款專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1」處理器，採用台積電5奈米製程，正式與合作15年的英特爾X86架構說再見，市場指出，蘋果將在明年第一季起推出多款M1處理器後續產品，展現擺脫依賴英特爾處理器架構的決心。

據外國財經媒體報導，微軟去年就宣布推出Surface Laptop 3 、 Surface Pro X這2款終端產品不會搭載英特爾的處理器，而是將與AMD、高通合作，為Surface 系列產品生產客製化處理氣。與AMD合作方面，微軟將採用AMD Zen+ 架構 12 奈米 Ryzen 5與Ryzen 7 Surface 元件提供額外繪圖核心，符合搭載Surface Laplop 3 輕薄機殼的需求。

微軟大多數的Surface 系列產品都採用英特爾的處理器，但未來很有機會採用自家PC處理器晶片，由於微軟在整個PC市占率不高，但微軟定位該款為高階產品，有助於市場變化。此外，微軟在雲端業務的主要競爭對手亞馬遜，早在去年就推出一款自家以Arm 架構設計、資料中心所使用的Gravition2 處理器，替推出的產品成本、性能提供優勢，這使得微軟也被迫加快自家研發產品的趨勢，這當中受害最深，還是英特爾。

(中時新聞網)