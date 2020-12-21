英國政府證實該國出現新冠變種病毒，且傳染力增加七成之多，包括法國、義大利與加拿大等許多國家馬上對英國祭出旅遊禁令，英國陷入遭國際封鎖的新危機，周一國際金融市場動盪再起，英鎊應聲重貶，油價暴跌逾5％，歐美股市一片慘綠。

英國疫情出現變化與面臨國際封鎖引發市場恐慌，歐美股市連袂重挫，英國大盤盤中大跌2.4％，德國與法國股市重挫逾3％，Stoxx 600歐股指數跳水2.7％；美股跟著開低，道瓊工業指數大跌近500點或1.6％，標普5百與那斯達克指數重挫1.7％。

英鎊最低一度摜破1.32美元支撐，來到1.3198美元，重貶2.5％，歐元也大跌1％，來到1.2138美元，追蹤美元兌六大對手貨幣表現的美元指數則強漲約1％。

世界衛生組織（WHO）表示，英國出現的變種病毒株已出現在丹麥、荷蘭與澳洲。澳洲周一也指出，已在2名到澳州新南威爾斯遊玩的英國遊客中驗出變種病毒株。

在英國發現出現變種病毒後，許多國家就宣布對英國採取封鎖邊境，包括法國、德國、義大利、愛爾蘭與荷蘭全都宣布禁止英國航班入境，奧地利與瑞典據傳準備跟進。

其中法國宣布從周日晚上起全面封鎖與英國的邊境，人與貨物的陸海空運封鎖48個小時。對於法國採取全面邊境封鎖的措施，英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）周一也坦言感到「有點意外」。

疫情同樣持續升高的美國則表示，暫時還不會對英國採取旅遊禁令，美國衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）指出，「我真的不認為有採取該措施的必要，變種病毒僅出現在英國本土，而且我們尚未發現有任何新的變種病毒會讓疫苗無效。」

亞洲國家對於英國新病毒株也立即採取因應措施，印度與香港宣布禁止英國航班入境，中國雖未實施航班禁令，但規定從英國入境的旅客隔離期從2周拉長為3周。

南韓與泰國則表示將加強檢測，同時持續密切關注情勢的發展。

值得注意的是，英國疫情急劇升高恐使脫歐談判更加複雜，英國與歐盟的脫歐談判大限將於12月31日屆滿，但由於雙方在漁權等重大議題上僵持不下，英國脫歐後的貿易關係談判始終無法獲得共識。

(工商 )